Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:39

Россиянка чуть не сгорела, пытаясь вытащить сына-инвалида из огня

МЧС: подросток погиб при пожаре в красноярском Минусинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Минусинске погиб 12-летний мальчик при пожаре в одноэтажном брусовом жилом доме, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Трагический инцидент произошел на улице Пугачева, пожар тушили на площади 60 квадратных метров. Мать мальчика, пытавшаяся вытащить его из огня, попала в больницу.

С огнем боролись 15 человек, четыре единицы техники МЧС России. В результате случившегося погиб 12-летний мальчик, его мать госпитализировали, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пожар начался, когда женщина вышла из дома на несколько минут, чтобы набрать угля. Увидев возгорание, она попыталась войти в дом, чтобы спасти сына, однако не смогла найти его там. Женщину вытащил сосед, он также пострадал. По информации Telegram-канала РЕН ТВ, подросток был инвалидом.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в Якутии по факту пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в котором погибли пять человек. На опубликованном СУ СК России по региону кадре можно увидеть, что осталось после ЧП.

сыновья
пожары
Красноярский край
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин провел телефонный разговор с лидером африканской страны
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье
Житель Краснодара два месяца крал товары из строительного гипермаркета
Иркутский тракторист предстанет перед судом после гибели двоих рабочих
Американист объяснил, почему в Европе пытаются выставить Трампа сумасшедшим
Мишустин раскрыл, какой видит российскую экономику
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.