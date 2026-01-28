Россиянка чуть не сгорела, пытаясь вытащить сына-инвалида из огня МЧС: подросток погиб при пожаре в красноярском Минусинске

В Минусинске погиб 12-летний мальчик при пожаре в одноэтажном брусовом жилом доме, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Трагический инцидент произошел на улице Пугачева, пожар тушили на площади 60 квадратных метров. Мать мальчика, пытавшаяся вытащить его из огня, попала в больницу.

С огнем боролись 15 человек, четыре единицы техники МЧС России. В результате случившегося погиб 12-летний мальчик, его мать госпитализировали, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пожар начался, когда женщина вышла из дома на несколько минут, чтобы набрать угля. Увидев возгорание, она попыталась войти в дом, чтобы спасти сына, однако не смогла найти его там. Женщину вытащил сосед, он также пострадал. По информации Telegram-канала РЕН ТВ, подросток был инвалидом.

