Автоэксперт раскрыл, в каком виде Chery может остаться в России Автоэксперт Хайцеэр: машины Chery могут продаваться в РФ под другим названием

Китайский автопроизводитель Chery может продолжить продажи в России под другим названием, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, компания реализует свое желание остаться на российском рынке через создание максимально локализованного бренда.

Думаю, что мы увидим более быстрый уход некоторых автопроизводителей с российского рынка, но останутся автомобили производителя Chery под другим названием. Это будет как бы российский бренд, максимально локализованный. И, соответственно, желание Chery остаться на российском рынке будет реализовано именно в таком формате, — пояснил Хайцеэр.

Он отметил, что в таком случае модельный ряд бренда станет уже, а обновления линейки будут происходить не так быстро. По мнению автоэксперта, данный подход является основной тенденцией на современном автомобильном рынке.

Все к этому идет, это тенденция сегодняшнего дня. Дальше мы ждем только изменения геополитической обстановки. Какие-то бренды вернутся в РФ, но сейчас тенденция на внутреннее производство, хотим мы этого или нет. Будут доступны те автомобили, которые производятся в России, а импорт останется уделом тех, кто готов сильно потратиться, — резюмировал Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что Chery может покинуть российский рынок. Решение связывают с намерением компании выйти на биржу Гонконга. Фирма может потратить на указанную цель $1,2 млрд (более 99 млрд рублей).