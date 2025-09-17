Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:42

Автоэксперт раскрыл, в каком виде Chery может остаться в России

Автоэксперт Хайцеэр: машины Chery могут продаваться в РФ под другим названием

Автомобили Chery в автосалоне Автомобили Chery в автосалоне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайский автопроизводитель Chery может продолжить продажи в России под другим названием, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, компания реализует свое желание остаться на российском рынке через создание максимально локализованного бренда.

Думаю, что мы увидим более быстрый уход некоторых автопроизводителей с российского рынка, но останутся автомобили производителя Chery под другим названием. Это будет как бы российский бренд, максимально локализованный. И, соответственно, желание Chery остаться на российском рынке будет реализовано именно в таком формате, — пояснил Хайцеэр.

Он отметил, что в таком случае модельный ряд бренда станет уже, а обновления линейки будут происходить не так быстро. По мнению автоэксперта, данный подход является основной тенденцией на современном автомобильном рынке.

Все к этому идет, это тенденция сегодняшнего дня. Дальше мы ждем только изменения геополитической обстановки. Какие-то бренды вернутся в РФ, но сейчас тенденция на внутреннее производство, хотим мы этого или нет. Будут доступны те автомобили, которые производятся в России, а импорт останется уделом тех, кто готов сильно потратиться, — резюмировал Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что Chery может покинуть российский рынок. Решение связывают с намерением компании выйти на биржу Гонконга. Фирма может потратить на указанную цель $1,2 млрд (более 99 млрд рублей).

автомобили
chery
Россия
машины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.