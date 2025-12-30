В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard Глава НСПК заверил россиян в безопасности использования карт Visa и Mastercard

Пользоваться картами Visa и Mastercard российских банков по-прежнему безопасно, заверил в интервью для телеканала «Россия-24» гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. Несмотря на то что сами иностранные компании ушли из страны и больше не обновляют свои технологии, все операции внутри России теперь обрабатывает национальная система.

Дубынин отметил, что иностранные системы больше не развиваются в России — у них перестали работать сертификаты безопасности и исчезли программы лояльности или кэшбэка. По его словам, это «первый звоночек», сигнализирующий о том, что технологии этих систем постепенно устаревают. В отличие от них, российская карта «Мир» постоянно получает новые функции и бонусы, которые уже недоступны владельцам старого «пластика».

Сейчас эксперты и банки обсуждают, как долго еще стоит поддерживать работу Visa и Mastercard и когда наступит смысл окончательно от них отказаться. Отрасль готовит предложения для Центрального банка.

Здесь мы тоже действуем аккуратно. В рамках совета участников и пользователей при НСПК мы с участниками рынка обсуждаем, сколько нужно еще времени, чтобы людям комфортно перейти на использование национальных карт, — подытожил Дубынин.

Ранее стало известно, что Россия проводит консультации с Королевством Таиланд по вопросу интеграции национальной платежной системы «Мир». Диалог направлен на обеспечение возможности для российских туристов использовать свои карты на территории популярного азиатского курорта.