Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard

ЕС следует сократить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, заявила директор консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт. По ее словам, которые приводит Financial Times, речь идет о создании трансграничных альтернатив в экстренном порядке.

Европе «срочно» необходимо сократить зависимость от американских компаний таких, как Visa и Mastercard, заявила глава банковского альянса на фоне предупреждений чиновников о том, что их доминирование на рынке может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений, — сказано в материале.

По данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне. При этом в 13 странах-участницах нет национальной альтернативы американским платежным системам. Даже там, где существуют местные системы, их популярность снижается.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили посоветовала владельцам банковских карт Visa и Mastercard как можно скорее их заменить. Причина — истечение срока действия ключевых сертификатов безопасности, что повышает уязвимость карт перед мошенниками.