Легенда китайского автопрома останется в России под новым брендом Chery останется в России под брендом Tenet

Китайский автопроизводитель Chery не уходит из России, а продолжит работу под брендом Tenet, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, переименование не затронет покупателей, продажи и сервис останутся.

В 2024 году 25,5% совокупной выручки концерна пришлось на Россию, годом ранее — 17,7%. На конец марта у Chery было 687 салонов и 372 дилерских представительства в стране.

Ранее агентство Nikkei сообщило, что Chery может покинуть российский рынок. Решение связали с намерением компании выйти на биржу Гонконга. Как отметило агентство, фирма может потратить на указанную цель $1,2 млрд (более 99 млрд рублей). Прибыль от появления на бирже компания потратит на расширение линейки своей марки. При этом покинуть российский рынок Chery может уже к 2027 году. Компания уже начала передавать свои активы трем организациям.

До этого стало известно, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Данное решение связано с пересмотром глобальной стратегии компании в условиях изменения международной экономической конъюнктуры.