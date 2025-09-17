Китайский бренд автомобилей может покинуть российский рынок

Китайский бренд автомобилей Chery может покинуть российский рынок, сообщило агентство Nikkei. Решение связывают с намерением компании выйти на биржу Гонконга.

Как отметило агентство, фирма может потратить на указанную цель $1,2 млрд (более 99 млрд рублей). Прибыль от появления на бирже компания потратит на расширение линейки своей марки. При этом покинуть российский рынок Chery может уже к 2027 году. Компания уже начала передавать свои активы трем организациям.

Ранее сообщалось, что продажи люксовых машин в России за январь — август текущего года выросли на 23% по сравнению с тем же периодом 2024-го. За это время было реализовано 448 новых автомобилей. Отмечается, что в августе 2025-го продажи увеличились на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

До этого стало известно, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Данное решение связано с пересмотром глобальной стратегии компании в условиях изменения международной экономической конъюнктуры.