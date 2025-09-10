Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:52

Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок

Korea Economic TV: Hyundai изучает возможность выкупа своего завода в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал Korea Economic TV. Данное решение связано с пересмотром глобальной стратегии компании в условиях изменения международной экономической конъюнктуры.

Согласно информации источника, концерн начал масштабную проверку своих зарубежных активов, включая российские предприятия. В рамках этого процесса анализируется возможность реализации опциона на обратный выкуп производственных мощностей в Санкт-Петербурге, которые были проданы в конце 2023 года.

Hyundai прекратил производственную деятельность в России весной 2022 года. До этого момента компания успешно осуществляла выпуск автомобилей на своем заводе в Северной столице.

Ранее агентство «Автостат» сообщало, что продажи легковых машин в России с 18 по 24 августа составили 27,2 тысячи единиц и оказались на 13% меньше, чем в тот же период 2024 года. Тем не менее этот показатель превысил аналогичный за неделю с 11 по 17 августа на 6,3%.

Россия
Cанкт-Петербург
автомобили
Hyundai
