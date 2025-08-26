Россияне стали меньше покупать легковые машины

Продажи легковых машин в России с 18 по 24 августа составили 27,2 тысячи единиц и оказались на 13% меньше, чем в тот же период 2024 года, сообщило агентство «Автостат». Тем не менее, этот показатель превысил аналогичный за неделю с 11 по 17 августа на 6,3%.

По данным агентства, за прошлую неделю на рынке легких коммерческих автомобилей было продано 1,5 тысячи единиц. В этом сегменте зафиксированный показатель оказался на 20% ниже, чем в 2024-м. В то же время на рынке грузовых автомобилей от 3,5 тонн регистрации сократились на 18%.

Ранее «Автостат» сообщил, что продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Таким образом, показатель достиг 567,2 тысячи единиц.

Отмечается, что продажи таких машин в июле были выше, чем в июне, на 21,4%. Чаще всего россияне покупали автомобили марки Lada (139,2 тысячи), Toyota (58,4 тысячи), Kia (33,1 тысячи), Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan (25 тысяч). До этого сообщалось, что российский авторынок в июне 2025 года продемонстрировал разнонаправленную динамику цен: стоимость новых автомобилей продолжила рост, в то время как подержанные машины, напротив, подешевели.