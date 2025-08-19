Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

«Автостат»: в июле продажи подержанных машин в России выросли на 3,8%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, сообщил «Автостат». Таким образом, показатель достиг 567,2 тысячи единиц.

По итогам июля 2025 года жители РФ купили 567,2 тысячи подержанных легковых машин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи таких машин в июле выше, чем в июне, на 21,4%. Чаще всего россияне покупали автомобили марки Lada (139,2 тысячи), Toyota (58,4 тысячи), Kia (33,1 тысячи), Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan (25 тысяч).

Ранее сообщалось, что российский авторынок в июне 2025 года продемонстрировал разнонаправленную динамику цен: стоимость новых автомобилей продолжила рост, в то время как подержанные машины, напротив, подешевели. Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8%, а рынок подержанных авто показал снижение на 4%.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов связывает эту тенденцию с балансом спроса и предложения. По его словам, если продажи сохранятся на текущем уровне или покажут небольшой рост, то и цены на автомобили будут расти.

