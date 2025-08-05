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05 августа 2025 в 20:03

Названы средневзвешенные цены на новые и подержанные авто в России

Средневзвешенная цена на новые авто в России в июне выросла на 8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский авторынок в июне 2025 года продемонстрировал разнонаправленную динамику цен: стоимость новых автомобилей продолжила рост, в то время как подержанные машины, напротив, подешевели, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8%, а рынок подержанных авто показал снижение на 4%.

Так, средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам июня 2025 года достигла 3,2 млн рублей — этот показатель выше на 8% прошлогодних значений. При этом стоимость подержанных авто составила 1,1 млн рублей, снизившись на 4% в годовом выражении.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов связывает эту тенденцию с балансом спроса и предложения. По его словам, если продажи сохранятся на текущем уровне или покажут небольшой рост, то и цены на автомобили будут расти.

Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков заявил в разговоре с NEWS.ru, что цены на автомобили Lada соответствуют текущей ситуации в экономике. По его мнению, цены во многом зависят от себестоимости производства машин, а она в последние годы заметно выросла. Также он отметил, что никто из предпринимателей не будет работать себе в убыток.

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