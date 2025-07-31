Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada

Цены на автомобили Lada соответствуют текущей ситуации в экономике, заявил в разговоре с NEWS.ru глава «Автостата» Сергей Целиков. По его мнению, цены во многом зависят от себестоимости производства машин, а она в последние годы заметно выросла. Также он отметил, что никто из предпринимателей не будет работать себе в убыток.

Цены на Lada зависят от себестоимости, а она в последние годы быстро росла. Инфляция, кредитные ставки, тарифы и так далее. Работать в убыток никто не будет. Так что они адекватны текущей ситуации в экономике, — считает Целиков.

Ранее АвтоВАЗ объявил цены на седан Lada Iskrа: они начинаются с 1,25 млн рублей. За эти деньги можно приобрести базовую модель в комплектации Comfort. Улучшенная комплектация Life с обогревом зеркал и передних сидений, а также с кондиционером стоит дороже — 1,32 млн рублей. Комплектация Enjoy с охранной сигнализацией, обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету, охлаждаемым вещевым ящиком, а также мультимедийной системой Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами будет стоить от 1,44 млн рублей.

Самой дорогой станет версия Techno. У автомобиля предусмотрен подогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, парктроник, противотуманные фары с функцией подсветки поворота и камера заднего вида. Цены на машины в этой комплектации будут начинаться от 1 млн 579 тыс. рублей.