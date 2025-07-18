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18 июля 2025 в 11:44

АвтоВАЗ объявил цены на Lada Iskra

Цены на Lada Iskra начинаются от 1,25 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на седан Lada Iskra начинаются с 1,25 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа. Базовая модель в комплектации Comfort продается за 1 249 000 рублей.

Улучшенная комплектация Life с обогревом зеркал и передних сидений, а также с кондиционером стоит 1 319 000 рублей. Комплектация Enjoy с охранной сигнализацией, обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету, охлаждаемым вещевым ящиком, а также мультимедийной системой Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами будет стоить от 1 439 000 рублей.

Самой дорогой станет версия Techno. У автомобиля предусмотрен подогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, парктроник, противотуманные фары с функцией подсветки поворота и камера заднего вида. Цены на машины в этой комплектации будут начинаться от 1 579 000 рублей.

Ранее АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Yarus. Соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно информации в реестре, государственная регистрация торгового знака была завершена 25 июня. Заявку на регистрацию подали еще 17 февраля, однако данные о правообладателе в соответствии с законом не раскрываются.

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