В Финляндии озвучили итоги переговоров европейцев с Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о состоявшемся многостороннем разговоре европейских лидеров с главой Белого дома Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, опубликованным в социальной сети X, телефонная конференция длилась более часа и была посвящена обсуждению конкретных шагов по прекращению конфликта.

В беседе также участвовали руководители ключевых стран ЕС и НАТО. Стороны попытались выработать скоординированную позицию Запада на фоне заявлений о значительном прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Киевом.

Провел прекрасный звонок с Трампом, Зеленским, Макроном (президентом Франции. — ред. NEWS.ru)... Звонок длился час. Мы обсудили конкретные шаги по тому, как окончить конфликт, — говорится в публикации Стубба.

Помимо Макрона, в переговорах участвовали лидеры Италии, Германии, Польши, Норвегии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Конкретные результаты будут озвучены позже.

Ранее Зеленский сообщил о значительном прогрессе в переговорах с американской стороной по мирному урегулированию. На совместной пресс-конференции с хозяином Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%.