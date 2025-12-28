Зеленский отказался от строгого дресс-кода для встречи с Трампом Зеленский отказался надевать галстук и пиджак на переговоры с Трампом во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выбрал неформальный стиль одежды для встречи с главой США Дональдом Трампом. В резиденции Мар-а-Лаго во Флориде он появился в черной рубашке и темной куртке, отказавшись от классического пиджака и галстука.

Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. На кадрах видно, что Зеленский прибыл на встречу в верхней одежде, напоминающей пиджак, в котором он встречался с Трампом в прошлый раз.

Президент США перед камерами обращать на это внимание не стал, как это было во время их встречи в феврале. После короткого общения с журналистами у входа в поместье лидеры продолжили переговоры за закрытыми дверями.

Ранее в Сети появились видеокадры первой встречи американского лидера и президента Украины в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Крупным планом сняты главные детали приветствия двух политиков. Трамп дожидался гостя возле здания. Сначала он жестом поприветствовал Зеленского, потом они пожали друг другу руки. Во время краткого обмена репликами Трамп указал своему собеседнику на журналистов, предлагая попозировать.

До этого Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта может пойти гораздо быстрее. Он добавил, что усилия Вашингтона, направленные на достижение перемирия, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом.