Названы западные страны, с которыми Ермак продолжает контакты

Британские спецслужбы вряд ли списали со счетов экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Он предположил, что Ермак по-прежнему в ежедневном формате координирует взаимодействие с Великобританией.

Я думаю, что [Ермак] является коммуникатором для западных спецслужб. Там же помимо каких-то принципиальных договоренностей идет постоянная ежедневная работа: моменты и нюансы, которые должны согласовываться в ежедневном режиме. На такие роли людей подбирают очень долго, и их достаточно проблематично менять. Даже то, что он засветился в коррупционном скандале и поругался с американцами, не означает, что британцы списали его со счетов. Они убрали его из публичной сферы, но в непубличной, я думаю, его возможности и функционал остались прежними, — сказал Марков.

Экс-нардеп отметил, что Ермак, вероятно, сохранил влияние и на президента страны Владимира Зеленского. По его словам, действующий глава государства никогда не был самостоятельным политиком и всегда нуждался в советах.

Сам по себе [Зеленский] — слабый человек. Мы видим, при всей его внешней браваде, хамстве и бахвальстве, что это человек, который всегда нуждается в том, кто будет ему советовать и руководить им. Это же очевидно. Он никогда не был самостоятельным и всегда был под кем-то. [Ермак] умело использует все пороки Зеленского: тщеславие, жадность, алчность и трусость. Все это он использует вместе с Западом, — резюмировал Марков.

Ранее стало известно, что Ермак был назначен главой одного из четырех новых комитетов, созданных при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Новый орган будет заниматься вопросами, связанными с правовой поддержкой лиц, понесших ущерб, а также интеграцией украинского законодательства в европейские нормы в сфере восстановления.