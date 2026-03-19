Названы западные страны, с которыми Ермак продолжает контакты

Экс-нардеп Марков: британские спецслужбы вряд ли списали Ермака со счетов

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Британские спецслужбы вряд ли списали со счетов экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Он предположил, что Ермак по-прежнему в ежедневном формате координирует взаимодействие с Великобританией.

Я думаю, что [Ермак] является коммуникатором для западных спецслужб. Там же помимо каких-то принципиальных договоренностей идет постоянная ежедневная работа: моменты и нюансы, которые должны согласовываться в ежедневном режиме. На такие роли людей подбирают очень долго, и их достаточно проблематично менять. Даже то, что он засветился в коррупционном скандале и поругался с американцами, не означает, что британцы списали его со счетов. Они убрали его из публичной сферы, но в непубличной, я думаю, его возможности и функционал остались прежними, — сказал Марков.

Экс-нардеп отметил, что Ермак, вероятно, сохранил влияние и на президента страны Владимира Зеленского. По его словам, действующий глава государства никогда не был самостоятельным политиком и всегда нуждался в советах.

Сам по себе [Зеленский] — слабый человек. Мы видим, при всей его внешней браваде, хамстве и бахвальстве, что это человек, который всегда нуждается в том, кто будет ему советовать и руководить им. Это же очевидно. Он никогда не был самостоятельным и всегда был под кем-то. [Ермак] умело использует все пороки Зеленского: тщеславие, жадность, алчность и трусость. Все это он использует вместе с Западом, — резюмировал Марков.

Ранее стало известно, что Ермак был назначен главой одного из четырех новых комитетов, созданных при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Новый орган будет заниматься вопросами, связанными с правовой поддержкой лиц, понесших ущерб, а также интеграцией украинского законодательства в европейские нормы в сфере восстановления.

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Украина
Великобритания
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки ракеты упали рядом с нефтехимическим заводом у Хайфского залива
Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом на Рублевке и дело Долиной
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Олешко «разболтал» секрет долголетия Зацепина
США сняли санкции с двух банков одной страны СНГ
Мама продала: украинец купил девочку за $100 и изнасиловал
Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель
Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов
Трамп исключил возможность отправки войск в Иран
Стало известно, как три кошки из зоны СВО стали звездами сцены
Седокову обвиняют в фальшивом брачном договоре
В Катаре оценили последствия удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу
Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков
«Большое геройство»: Песков о пострадавших в Ливане журналистах RT
Астролог дал прогноз, кто в 2026 году забеременеет
«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ
Киевлянку по ошибке объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации
Юрист Эпштейна заговорит перед комитетом палаты представителей США
Кремль держит руку на пульсе в ситуации с Кубой
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

