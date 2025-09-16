Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:48

В России выросли продажи люксовых автомобилей

«Автостат»: продажи люксовых машин в России с января по август выросли на 23%

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продажи люксовых машин в России за январь — август текущего года выросли на 23% по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщила пресс-служба агентства «Автостат». Там добавили, что за это время было реализовано 448 новых автомобилей.

Отмечается, что в августе 2025-го продажи увеличились на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Среди разных люксовых моделей автомобилей самым популярным был Rolls-Royce (19 машин). Следом чаще всего покупали Bentley (18 машин) и Lamborghini (11 машин).

Ранее сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Данное решение связано с пересмотром глобальной стратегии компании в условиях изменения международной экономической конъюнктуры.

До этого стало известно, что продажи легковых машин в России с 18 по 24 августа составили 27,2 тысячи единиц и оказались на 13% меньше, чем в тот же период 2024 года. Тем не менее этот показатель превысил аналогичный за неделю с 11 по 17 августа на 6,3%.

