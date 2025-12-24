Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:37

Юрист дала советы, что делать в случае задержки доставки из-за рубежа

Юрист Билялова: при задержке доставки из-за рубежа можно получить компенсацию

Посылки из-за рубежа Посылки из-за рубежа Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При задержке доставки из-за рубежа покупатель вправе получить компенсацию, если он сделал заказ заблаговременно, заявила «Москве 24» юрист Анастасия Билялова. Шансы на успех повышаются в случае, если купленный товар нужен был к конкретной дате, например к празднику.

Покупатель, оплативший товар, может отказаться от него и получить деньги обратно, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки. Для получения компенсации нужно обратиться к продавцу с претензией в письменном виде. Важно сохранять все подтверждения вручения письма или отправки по почте, — уточнила Билялова.

Если после получения претензии не последовало никакой реакции, покупатель может обратиться в суд. Там, помимо компенсации, можно потребовать взыскать с продавца штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке.

Ранее юрист Людмила Айвар заявила, что при обнаружении дефектов стрижки нужно зафиксировать результат услуги и направить письменную жалобу в салон. Оперативность и грамотная аргументация повысят шансы на возврат денег. Она также посоветовала сохранить все чеки и переписки.

юристы
компенсации
покупатели
доставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские БПЛА атаковали школу и магазин в приграничном регионе
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.