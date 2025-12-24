Юрист дала советы, что делать в случае задержки доставки из-за рубежа Юрист Билялова: при задержке доставки из-за рубежа можно получить компенсацию

При задержке доставки из-за рубежа покупатель вправе получить компенсацию, если он сделал заказ заблаговременно, заявила «Москве 24» юрист Анастасия Билялова. Шансы на успех повышаются в случае, если купленный товар нужен был к конкретной дате, например к празднику.

Покупатель, оплативший товар, может отказаться от него и получить деньги обратно, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки. Для получения компенсации нужно обратиться к продавцу с претензией в письменном виде. Важно сохранять все подтверждения вручения письма или отправки по почте, — уточнила Билялова.

Если после получения претензии не последовало никакой реакции, покупатель может обратиться в суд. Там, помимо компенсации, можно потребовать взыскать с продавца штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке.

