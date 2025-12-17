Юрист дала советы, как вернуть средства за плохую стрижку в салоне Юрист Айвар: при обнаружении дефектов стрижки нужно направить претензию в салон

При обнаружении дефектов стрижки нужно зафиксировать результат услуги и направить письменную жалобу в салон, заявила LIFE.ru юрист Людмила Айвар. Оперативность и грамотная аргументация повысят шансы на возврат денег, отметила эксперт. Она также посоветовала сохранить все чеки и переписки.

Если салон будет спорить, ситуацию усилит независимое подтверждение: краткое заключение мастера или технолога другого салона, где описаны дефекты и способы исправления, а также чек на корректировку в другом месте как подтверждение расходов. Важно и то, чтобы клиент сразу же заявил о недостатках и направил письменную претензию, — уточнила Айвар.

При составлении претензии важно ссылаться на закон «О защите прав потребителей». В случае, если салон наотрез откажется возмещать ущерб, клиент вправе обратиться в суд. Там он может потребовать не только возврат средств, но и компенсацию морального вреда.

