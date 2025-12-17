Новый год-2026
17 декабря 2025 в 10:49

Юрист дала советы, как вернуть средства за плохую стрижку в салоне

Юрист Айвар: при обнаружении дефектов стрижки нужно направить претензию в салон

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При обнаружении дефектов стрижки нужно зафиксировать результат услуги и направить письменную жалобу в салон, заявила LIFE.ru юрист Людмила Айвар. Оперативность и грамотная аргументация повысят шансы на возврат денег, отметила эксперт. Она также посоветовала сохранить все чеки и переписки.

Если салон будет спорить, ситуацию усилит независимое подтверждение: краткое заключение мастера или технолога другого салона, где описаны дефекты и способы исправления, а также чек на корректировку в другом месте как подтверждение расходов. Важно и то, чтобы клиент сразу же заявил о недостатках и направил письменную претензию, — уточнила Айвар.

При составлении претензии важно ссылаться на закон «О защите прав потребителей». В случае, если салон наотрез откажется возмещать ущерб, клиент вправе обратиться в суд. Там он может потребовать не только возврат средств, но и компенсацию морального вреда.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что в случае расторжения сделки по покупке квартиры потраченные средства могут быть возвращены через казну. Однако, по его словам, к этой процедуре можно прибегнуть не ранее чем через полгода с момента разрыва договора.

