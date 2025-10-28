Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру в случае аннулирования сделки Юрист Русяев: при отмене сделки деньги за квартиру можно вернуть через казну

В случае расторжения сделки по покупке квартиры потраченные средства могут быть возвращены через казну, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, к этой процедуре можно прибегнуть не ранее чем через полгода с момента разрыва договора.

Все чаще в российских судах появляются дела, где купленная добросовестным человеком квартира внезапно возвращается прежнему владельцу. Есть механизмы защиты, но они требуют времени и настойчивости. Если квартиру отобрали как у добросовестного приобретателя, можно добиваться компенсации из казны по статье 68.1 закона «О государственной регистрации недвижимости». Государство возмещает реальный ущерб или кадастровую стоимость квартиры, но только после того, как покупатель докажет, что попытался взыскать деньги с продавца и не смог этого сделать в течение шести месяцев, — отметил Русяев.

Как пояснил юрист, статьи 177 и 179 Гражданского кодекса России позволяют признать сделку недействительной, если доказано, что человек подписал документы под принуждением или в состоянии, когда не мог отдавать отчет своим действиям. В этом случае, по словам специалиста, имущество считается утраченным не по воле владельца, и даже добросовестный покупатель может лишиться квартиры.

Формально суд должен вернуть обе стороны в исходное положение: жилье — прежнему владельцу, деньги — покупателю. Но на практике все сложнее. Деньги часто уже исчезают, например, их забирают мошенники, которые организовали схему. Продавец, признавший себя обманутым, денег не получал, а значит, вернуть нечего. Покупатель же остается ни с чем: и без квартиры, и без возмещения, — добавил Русяев.

Ранее в Челябинске супруги стали жертвами злоумышленников, потеряв квартиру, автомобиль и более шести миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».