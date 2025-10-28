Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 02:00

Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру в случае аннулирования сделки

Юрист Русяев: при отмене сделки деньги за квартиру можно вернуть через казну

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае расторжения сделки по покупке квартиры потраченные средства могут быть возвращены через казну, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, к этой процедуре можно прибегнуть не ранее чем через полгода с момента разрыва договора.

Все чаще в российских судах появляются дела, где купленная добросовестным человеком квартира внезапно возвращается прежнему владельцу. Есть механизмы защиты, но они требуют времени и настойчивости. Если квартиру отобрали как у добросовестного приобретателя, можно добиваться компенсации из казны по статье 68.1 закона «О государственной регистрации недвижимости». Государство возмещает реальный ущерб или кадастровую стоимость квартиры, но только после того, как покупатель докажет, что попытался взыскать деньги с продавца и не смог этого сделать в течение шести месяцев, — отметил Русяев.

Как пояснил юрист, статьи 177 и 179 Гражданского кодекса России позволяют признать сделку недействительной, если доказано, что человек подписал документы под принуждением или в состоянии, когда не мог отдавать отчет своим действиям. В этом случае, по словам специалиста, имущество считается утраченным не по воле владельца, и даже добросовестный покупатель может лишиться квартиры.

Формально суд должен вернуть обе стороны в исходное положение: жилье — прежнему владельцу, деньги — покупателю. Но на практике все сложнее. Деньги часто уже исчезают, например, их забирают мошенники, которые организовали схему. Продавец, признавший себя обманутым, денег не получал, а значит, вернуть нечего. Покупатель же остается ни с чем: и без квартиры, и без возмещения, — добавил Русяев.

Ранее в Челябинске супруги стали жертвами злоумышленников, потеряв квартиру, автомобиль и более шести миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

квартиры
советы
юристы
мошенники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике»
Стало известно, можно ли пользоваться общим имуществом при выходе из СНТ
«Невидимое для врага»: депутат о следующей разработке после «Буревестника»
Технолог рассказала, какие вещи нужно стирать в деликатном режиме
Теннисист из одной страны отказался пожимать руку сопернику после матча
Главный «мясник» ВСУ слил секретные карты в TikTok: узнали подробности
Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру в случае аннулирования сделки
«Отмена», смерть фаната, чувства к Бузовой: как живет Прохор Шаляпин
Варшавер раскрыл правду о дорогих театральных билетах
Информация об упавшем астероиде таинственно исчезла из баз NASA
Фаза Луны сегодня, 28 октября 2025 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей
Полиция установила личности погибших в ДТП под Екатеринбургом девочек
Мощное землетрясение произошло в Турции
Гороскоп на 28 октября: Льву избегать важных дел, Весам провести переговоры
Прохор Шаляпин похвастался новой покупкой за 9 млн рублей
Приметы 28 октября: Евфимий Осенний — предвестник зимы
Пистолет на свадьбе, тюрьма, усы Черчесова: как живет Кокорин
10 ежедневных привычек по-настоящему успешных людей
ПВО за три часа сбила почти 30 дронов над Россией
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.