24 октября 2025 в 19:22

Семья лишилась квартиры и машины из-за звонка мошенников

В Челябинске мошенники обманом лишили семью квартиры и машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске семейная пара лишилась квартиры, автомобиля и более 6 млн рублей, поддавшись на схему телефонных аферистов, сообщает пресс-служба областного управления МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным следствия, злоумышленники первоначально позвонили супруге, представившись сотрудниками ФНС, и сообщили о подаче фиктивной декларации на ее имя. Получив через СМС-коды доступ к данным, они убедили пару, что преступники оформляют на них кредиты и готовят сделку по продаже недвижимости.

Мошенники посоветовали супругам снять кредитные средства, продать квартиру и машину, а вырученные деньги перевести на «безопасный счет». Челябинцы последовали этим инструкциям, в результате чего лишились всего имущества и крупной суммы денег.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, используя страх людей перед государственными структурами. Они представляются сотрудниками Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Злоумышленники запугивают потенциальных жертв, угрожая арестом и конфискацией.

Челябинск
семьи
мошенники
квартиры
деньги
машины
