24 октября 2025 в 17:25

В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»

МВД РФ: мошенники стали обманывать россиян с помощью профессиональной лексики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали активнее использовать профессиональную лексику во время звонков потенциальным жертвам, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России. По новой схеме аферисты стали использовать псевдоюридическую лексику, в том числе понятие «декларирование».

Мошенники, представляясь сотрудниками Центробанка, следователями или работниками прокуратуры, обзванивают наиболее уязвимые категории граждан. В ходе разговора они выдвигают требование о немедленном «декларировании» всех денежных средств, как наличных, так и находящихся на банковских счетах.

Аферисты запугивают потенциальных жертв тем, что в случае отказа от якобы срочного декларирования их средства будут арестованы и конфискованы в ходе «неминуемого обыска». Для большей убедительности злоумышленники ссылаются на несуществующие приказы и распоряжения.

Киберэксперт Лука Сафонов ранее заявил, что злоумышленники взламывают аккаунты звезд в социальных сетях с целью получения выкупа или использования для мошеннических действий. Он считает, что жертв выбирают исходя из количества подписчиков.

