В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»

Телефонные мошенники начали активнее использовать профессиональную лексику во время звонков потенциальным жертвам, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России. По новой схеме аферисты стали использовать псевдоюридическую лексику, в том числе понятие «декларирование».
Мошенники, представляясь сотрудниками Центробанка, следователями или работниками прокуратуры, обзванивают наиболее уязвимые категории граждан. В ходе разговора они выдвигают требование о немедленном «декларировании» всех денежных средств, как наличных, так и находящихся на банковских счетах.
Аферисты запугивают потенциальных жертв тем, что в случае отказа от якобы срочного декларирования их средства будут арестованы и конфискованы в ходе «неминуемого обыска». Для большей убедительности злоумышленники ссылаются на несуществующие приказы и распоряжения.
Киберэксперт Лука Сафонов ранее заявил, что злоумышленники взламывают аккаунты звезд в социальных сетях с целью получения выкупа или использования для мошеннических действий. Он считает, что жертв выбирают исходя из количества подписчиков.