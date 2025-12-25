Папа Римский упомянул Украину в рождественском обращении Urbi et orbi Папа Римский Лев XIV призвал к диалогу для урегулирования кризиса на Украине

Папа Римский Лев XIV в традиционном рождественском обращении Urbi et orbi на площади Святого Петра в Ватикане выразил надежду на установление прямого и искреннего диалога для урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Понтифик подчеркнул необходимость прекращения вооруженного противостояния.

Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге, — сказал Лев XIV.

Глава Римско-католической церкви также обратился к Европе с призывом к единству, основанному на общих христианских корнях и историческом наследии. Он отметил, что мир возможен лишь через внутреннее духовное обновление, прощение и отказ от греха.

Кроме того, Папа Римский выразил надежду на завершение всех вооруженных противостояний, в том числе на Святой земле и в Сирии, а также «забытых конфликтов» в странах Африки. Он подчеркнул необходимость облегчения страданий всех обездоленных и пострадавших от насилия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует предложения к мирному плану США по урегулированию конфликта на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину. По его словам, российская сторона изучит документ и продолжит диалог с Вашингтоном.