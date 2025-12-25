Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:35

Папа Римский упомянул Украину в рождественском обращении Urbi et orbi

Папа Римский Лев XIV призвал к диалогу для урегулирования кризиса на Украине

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Папа Римский Лев XIV в традиционном рождественском обращении Urbi et orbi на площади Святого Петра в Ватикане выразил надежду на установление прямого и искреннего диалога для урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Понтифик подчеркнул необходимость прекращения вооруженного противостояния.

Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге, — сказал Лев XIV.

Глава Римско-католической церкви также обратился к Европе с призывом к единству, основанному на общих христианских корнях и историческом наследии. Он отметил, что мир возможен лишь через внутреннее духовное обновление, прощение и отказ от греха.

Кроме того, Папа Римский выразил надежду на завершение всех вооруженных противостояний, в том числе на Святой земле и в Сирии, а также «забытых конфликтов» в странах Африки. Он подчеркнул необходимость облегчения страданий всех обездоленных и пострадавших от насилия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует предложения к мирному плану США по урегулированию конфликта на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину. По его словам, российская сторона изучит документ и продолжит диалог с Вашингтоном.

переговоры
Украина
урегулирование
папа римский
Лев XIV
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нецелевое использование земли в Подмосковье будет распознавать нейросеть
Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой
В МИД России раскрыли планы Украины на проведение всеобщей мобилизации
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Потрясающие люди»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.