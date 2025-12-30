Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил папу римского Льва XIV с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля. Канцелярия главы РФ направила соответствующую телеграмму в Ватикан.

Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе <...> папа римский Лев XIV, — говорится в сообщении.

Российский лидер поздравил с наступающим Новым годом и американского коллегу Дональда Трампа. Этот шаг стал продолжением новогодне-рождественского дипломатического обмена между лидерами. Ранее президент уже направлял главе Белого дома рождественское поздравление, а 28 декабря состоялся их телефонный разговор.

Поздравительные послания от Путина также получили азербайджанский президент Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Вместе с ними торжественные телеграммы от главы российского государства получили более 30 иностранных лидеров, а также бывшие президенты и главы правительств. Речь идет об экс-лидере Казахстана Нурсултане Назарбаеве, бывшем президенте Кубы Рауле Кастро, экс-главе Армении Роберте Кочаряне.