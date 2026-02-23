Медведев раскрыл, получила ли Россия ответ на свою позицию по Украине Медведев: Россия не получила ответа на свою позицию по Украине

Украина получила требования России по урегулированию кризисной ситуации, но еще не ответила на них, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент страны Владимир Путин не раз объяснял, чего добивается Москва. Видео с рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации политик опубликовал на своем канале в MAX.

[Позиция России] неоднократно озвучивалась, включая самые существенные вопросы по территориям, параметрам демилитаризации этого государства и целому ряду других моментов. Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем, — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

До этого депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой.