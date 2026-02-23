Путин встретился с вдовами спецназовцев в Кремле

Путин встретился с вдовами спецназовцев в Кремле Песков сообщил о встрече Путина с вдовами спецназовцев в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших спецназовцев, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие стало частью программы главы государства в День защитников Отечества.

Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России, — уточнил Песков.

Ранее президент наградил командира 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковника Вячеслава Веденина медалью «Золотая Звезда». В конце декабря 2025 года военнослужащий вместе с другими командирами доложил российскому лидеру об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.

Также Путин удостоил звания Героя России Арутюна Дарбиняна, Вячеслава Веденина, Инала Гериева, Сергея Каримова, Евгения Ковылина, Михаила Короля, Владимира Силенко, Александра Фабричнова и Василя Ямалетдинова. Помимо высших наград страны, президент вручил ордена Мужества двум офицерам Росгвардии. Государственными наградами были отмечены командиры полков 116-й отдельной бригады особого назначения Николай Нетесов и Александр Рукосуев.