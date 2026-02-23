Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 15:58

Украинские дроны-камикадзе атаковали школу

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в селе Брянской области

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе школу в селе Новая Погощь Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, повреждено здание общеобразовательного учреждения.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района. Удар нанесли по самому мирному гражданскому объекту — школе, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по фельдшерско–акушерскому пункту в Стародубском округе Брянской области. Как уточнил Богомаз, никто в результате происшествия не пострадал, повреждена только кровля. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 23 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 152 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом. Также уточнялось, что силы ПВО устранили по восемь украинских беспилотников над территориями Воронежской и Ростовской областей,

