23 февраля 2026 в 17:14

«Ситуация изменилась»: Сийярто осадил проукраинского репортера

Сийярто резко ответил журналисту на вопрос о кредите Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жестко ответил на вопрос журналиста, касающийся причины, по которой Венгрия проголосовала против предоставления кредита Украине, передает RT. Он заявил, что действия Киева создают угрозу для энергетической безопасности Венгрии и вынуждают ее принимать ответные меры.

Ну же, вы вообще в этом мире живете? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для решения Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию. <…> Вот что случилось, — сказал венгерский министр.

Ранее сообщалось, что Украина рискует не получить новый крупный кредит из-за позиции Венгрии. По данным издания, решение о предоставлении займа зависело от устранения дефицита в бюджете Киева. Так, Венгрия может заблокировать кредит в размере $8,1 млрд (622 млрд рублей), который МВФ планировал одобрить на следующей неделе. Сийярто заявил, что Будапешт против выделения Украине кредита в €90 млрд (8 трлн рублей) из-за препятствий для транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

