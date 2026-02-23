Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 17:00

Планы на Орехов и жертвенники ВСУ: новости СВО к вечеру 23 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта, под Сумами элитной бригаде ВСУ устроили кровавую баню, а на освобожденных территориях Украины нашли алтари для жертвоприношений. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Запорожское направление — главный успех ВС РФ

Российские подразделения продолжают развивать наступление на украинские позиции на Запорожском направлении, рассказал военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, успешные тактические действия в районе Новояковлевки создают угрозу окружения для ВСУ, обороняющихся в районе Орехова. В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.

«У наших бойцов есть небольшие успехи в районе населенного пункта Новояковлевка. <…> Основная задача здесь — перерезать логистические пути ореховской группировке противника», — сказал он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Именно в Запорожской области, включая приграничные с ДНР районы, в настоящее время складывается наиболее успешная обстановка для ВС РФ. По мнению Марочко, именно здесь украинские формирования понесли максимальный урон в живой силе и вооружении, а также потеряли контроль над большими территориями.

«Самым результативным по уничтожению живой силы противника и новым завоеваниям у нас остается по-прежнему Запорожское направление: Запорожская область и стык Донецкой Народной Республики», — пояснил военный эксперт.

Тем временем противник нанес очередной удар по гражданским целям в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, на этот раз враг атаковал автомобиль скорой помощи. Никто в результате происшествия не пострадал — персонал успел покинуть машину скорой помощи и укрыться в ближайшем жилом доме.

«Сегодня в результате атаки БПЛА противника пострадал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Водяном Каменско-Днепровского муниципального округа. Машина ехала на экстренный вызов к пациенту», — сказал губернатор.

Кроме того, без энергоснабжения остались более 260 населенных пунктов Запорожской области. Графики аварийных отключений ввели для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области. Это не плановые, а вынужденные временные отключения, которые необходимы для восстановления штатной работы оборудования», — сообщил Балицкий.

Новые успехи в Сумской области

Подразделения ВСУ, известные как «шведская бригада», попали под удар ВС РФ в Сумской области. По словам командира спецгруппы «Ахмат» с позывным Сальза, речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде, получившей такое название из-за обучения на полигонах НАТО и использования шведской бронетехники. Ранее это формирование участвовало в атаке на Курскую область, где понесло значительные потери. Остатки были отведены в тыл, однако недавно вновь появились в Сумской области.

«50% бригады — это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины, союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО», — пояснил Сальза.

По его словам, бойцы «Ахмата» неоднократно вступали в бой с этим подразделением и в очередной раз нанесли ему урон. Это позволило сорвать планы ВСУ по укреплению позиций на данном участке фронта.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Алтари для жертвоприношений

Страшные новости пришли с освобожденных территорий Украины — там российские военные обнаруживают места, которые могут быть связаны с ритуальными практиками. По словам военного эксперта и советника главы ДНР Яна Гагина, среди находок встречаются алтари, капища и атрибутика, связанные с антихристианскими культурами.

«На освобождаемых территориях находим алтари для жертвоприношений, капища и сатанинскую (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) атрибутику. В Сети немало записей, сами украинские военные выкладывают — кого-то приносят в жертву. Это носит характер именно ритуальных убийств», — убежден Гагин.

Тем временем американский политолог Гарланд Никсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не относится к украинцам по-человечески. По словам эксперта, глава государства беспокоится лишь за способность ВСУ продолжать борьбу с Россией.

«Он отключает отопление, электричество и так далее для своих же людей. И вместе с этим он говорит: „Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае“. А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть», — отметил политолог.

