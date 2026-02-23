Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 23 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 23 февраля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска „северяне“ с тяжелыми боями продолжают продвигаться вперед. По-прежнему интенсивно работают авиация ВКС РФ и расчеты ударных БПЛА „Герань-2“, уничтожая логистические узлы ВСУ. Противник пытается повысить устойчивость обороны за счет увеличения количества личного состава на позициях, эти попытки в большинстве случаев пресекаются расчетами БПЛА ГВ „Север“. Катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ. На передовой замечены новейшие разработки средств радиоэлектронной борьбы „Октава“ и „Дамба“. Несмотря на недавнее появление этих систем на передовой, уже зафиксированы первые случаи их поражения. Даже самые современные военные разработки ВСУ остаются уязвимыми для „северян“», — пишет «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По словам авторов канала, в районе Старицы ситуация без существенных изменений, ВС РФ завершили зачистку участка леса, занятого накануне.

«В лесном массиве юго-западнее Симоновки ударами авиации уничтожены позиции 127-й ОТМБр ВСУ. Наши штурмовики продвинулись на одном участке и заняли один опорный пункт врага. В Волчанских Хуторах без существенных изменений. Расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям 113-й ОБр ТрО в лесопосадках. На Хатненском участке фронта продолжали активную работу экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Поражены позиции 1-й ОБр ТрО в районе Анискино. Штурмовые группы „северян“ продвинулись на 200 метров в лесопосадках. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV ГВ „Север“ наносили удары по маршрутам снабжения и пунктам управления БпЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах», — добавил «Северный ветер».

Автор канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» обратил внимание, что на уходящей неделе в Харьковской области удалось ликвидировать двух представителей подразделения при помощи БПЛА «Ланцет», который поразил бронемашину и уничтожил находящихся в ней старшего лейтенанта и старшего сержанта полиции.

«За исключением пары дежурных сообщений в украинских новостях, большого общественного резонанса уничтожение полицаев не вызвало, так как в глазах значительной части общества это ведомство наряду с ТЦК имеет самые худшие ассоциации. Даже во Львовской области накануне с преступниками в погонах решили не церемониться — неизвестные организовали засаду с гранатами, в результате чего одного полицая также удалось убить и свыше 10 — ранить», — добавил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Графское, Нескучное, Варваровка и Колодезное.

«Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки „Богдана“, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области», — добавили в МО РФ.

