23 февраля 2026 в 07:30

Дронами разнесли военные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» нанесли удар по военным объектам противника в районе Орехова Запорожской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 февраля?

Разнесли военные объекты ВСУ

Как сообщили в Минобороны, выполняя разведывательные задачи, оператор БПЛА обнаружил движущиеся автомобили украинских военных.

«Точными ударами FPV-дронов транспортные средства противника были поражены. В ходе разведывательно-боевого вылета воздушная разведка обнаружила антенны связи противника, которые оперативно были уничтожены с применением ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцами группировки войск «Днепр» на одном из участков линии боевого соприкосновения был обнаружен и уничтожен тяжелый квадрокоптер ВСУ типа «Баба-яга».

Уничтожили бронеавтомобиль Inguar-3 ВСУ

В зоне ответственности подразделений группировки «Запад» российские военные уничтожили украинский бронеавтомобиль Inguar-3, рассказал начальник пресс-центра группы Иван Бигма.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. <…> На Купянском направлении в районе населенного пункта Моначиновка отражена контратака штурмовых групп механизированной бригады ВСУ. Уничтожены боевая бронированная машина Inguar-3 и три боевика», — сказал Бигма.

Он также сообщил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, два барражирующих боеприпаса RAM, 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

«Кроме того, выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, 39 пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов ВСУ», — добавил Бигма.

Поразили 36 пунктов управления БПЛА и пять станций Starlink

Группировка войск «Север» за последние сутки уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления беспилотниками, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Север“ и расчетами подразделений войск беспилотных систем за сутки уничтожены до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, восемь складов материальных средств противника, 36 пунктов управления БПЛА и пять станций спутниковой связи Starlink», — информировал Межевых.

Кроме того, отметил он, бойцы группировки «Север» за сутки уничтожили в воздухе 95 БПЛА самолетного типа, а также 16 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18.

Ликвидировали боевые машины пехоты ВСУ

Самоходные артиллерийские установки «Акация» из группировки войск «Восток» успешно поразили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области, заявили в российском военном ведомстве.

«В ходе выполнения огневых задач в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области артиллеристы группировки войск „Восток“ прямой наводкой поразили бронированную технику противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ», — отметили в МО.

Получив координаты боевой машины пехоты противника, расчет самоходного орудия в кратчайшие сроки выехал на позицию и открыл огонь. В результате прямого попадания 152-мм осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к полному уничтожению бронемашины врага вместе с экипажем, добавили в Минобороны РФ.

