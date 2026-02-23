Удары по Украине сегодня, 23 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 23 февраля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 23 февраля

Российские военные в ночь на 23 февраля нанесли удар по объектам военной, энергетической и транспортно-логистической инфраструктур на Украине, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале. По его данным, цели были поражены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Киевской областях.

«Зафиксированная конфигурация ударов отражает продолжение стратегии давления на ключевые тылы Украины: энергетические узлы, транспортно-логистические артерии, узлы перегрузки и крупные агломерации. Систематическое включение в атаки как беспилотников, так и реактивных баллистических средств говорит о попытке разрушить способность украинской стороны к устойчивому восстановлению инфраструктуры и управлению сетями энергоснабжения», — отметил он.

В Одесской области в ночь на 23 февраля был нанесен удар беспилотниками по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Одесской области БПЛА атаковали объекты промышленной, энергетической структуры. Разрушены склады, стоянки автотранспорта. Согласно данным FIRMS, после ударов „Гераней“ возник пожар на территории ПАО „Ильичевсквнештранс“ — это одна из крупнейших на Украине транспортно-экспедиторских компаний», — сообщил он.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие 24–72 часа ожидаются интенсивные удары по энергетической сети и логистическим коридорам Украины. В конце февраля — начале марта, по словам подпольщика, вероятно продолжение ударов по центрическим узлам — объектам критической инфраструктуры и распределительным пунктам.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

