Слабый снегопад и дубак до -15? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Слабый снегопад и дубак до -15? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Март 2026 года в Москве может стать аномальным, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 марта, ждать ли слабых снегопадов и дубака до -15 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале марта

По словам Михаила Семенова, март в этом году может быть аномальным. Это, как пояснил синоптик, связано с тем, что таяние сугробов, которые в нынешнем году огромные, потребует значительного количества солнечной энергии.

«Это означает, что, пока снежный покров окончательно не превратится в лужи, устойчивого тепла в Москве ждать не приходится. Поэтому весна будет приходить небольшими шагами, постепенно, без напора», — пояснил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что средняя температура марта почти на 4 градуса превысит климатическую норму.

«Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — добавил синоптик.

По данным метеоцентров, в воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха в столице составит около 0 градусов. Ночью же столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Погода ожидается пасмурной, с высокой влажностью и умеренным юго-западным ветром, который станет усиливать ощущение прохлады. Атмосферное давление прогнозируется относительно низким — около 740–741 мм ртутного столба. В эти дни возможны слабые снегопады.

С 3 по 9 марта ситуация существенно не изменится. Дневная температура продолжит находиться в пределах 0 градусов, а ночные заморозки усилятся до -7 градусов. Небо, вероятнее всего, останется затянутым облаками, осадки будут незначительными и преимущественно в виде снега. Ветер сохранит юго-западное направление, оставаясь умеренным. По данным прогностических моделей, в этот период ожидается большинство дней с осадками, которые будут выпадать в виде снега и мокрого снега.

Во вторник, 10 марта, в первой половине дня, вероятно, установится пасмурная погода и температура около -1 градуса, однако к полудню прогнозируется кратковременное потепление до 0 градусов, которое к вечеру вновь сменится похолоданием. В течение всего дня возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Таким образом, в Москве в начале марта ожидаются слабые снегопады, но дубака до -15 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале марта

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 1 марта, погоду в Санкт-Петербурге будет определять влияние арктических воздушных масс. Днем температура воздуха составит около -1 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 758 мм ртутного столба. Сильных осадков не прогнозируется.

В период с 2 по 4 марта днем ожидается около -1 градуса, ночью температура будет колебаться от -5 до -6 градусов. Влажность воздуха останется высокой — 84–85%, а ветер слабым. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

С 5 по 7 марта температурный фон останется стабильно зимним. Днем будет около -1 градуса, ночью -7 градусов. Вероятность осадков составит 50%.

Конец первой декады марта принесет небольшое потепление. Днем столбики термометров впервые поднимутся до 0 градусов, хотя ночью по-прежнему ожидается -4 градуса. Влажность немного снизится, до 82%, давление повысится до 761 мм ртутного столба, а ветер останется умеренным. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 17 февраля: что завтра, скачки давления, боли

Почему не работает Telegram сегодня, 17 февраля: дата полной блокировки

Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют