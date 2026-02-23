ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, погибших нет, но власти не могут эвакуировать медиков из-за опасности беспилотников.

Сегодня в результате атаки БПЛА противника пострадал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа. Машина ехала на экстренный вызов к пациенту, — уточнил губернатор.

По его словам, персонал успел покинуть машину скорой помощи и укрыться в ближайшем жилом доме. На месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Энергодаре Запорожской области. Глава города Максим Пухов сообщил, что подача электроэнергии возобновилась в полном объеме после масштабного отключения, вызванного ударом украинских формирований по энергосистеме региона.

До этого Балицкий заявил, что массированный удар ВСУ по региональной энергетической инфраструктуре привел к отключениям по всей области. Энергодар оказался в числе пострадавших населенных пунктов.