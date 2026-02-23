Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:58

ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, погибших нет, но власти не могут эвакуировать медиков из-за опасности беспилотников.

Сегодня в результате атаки БПЛА противника пострадал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа. Машина ехала на экстренный вызов к пациенту, — уточнил губернатор.

По его словам, персонал успел покинуть машину скорой помощи и укрыться в ближайшем жилом доме. На месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Энергодаре Запорожской области. Глава города Максим Пухов сообщил, что подача электроэнергии возобновилась в полном объеме после масштабного отключения, вызванного ударом украинских формирований по энергосистеме региона.

До этого Балицкий заявил, что массированный удар ВСУ по региональной энергетической инфраструктуре привел к отключениям по всей области. Энергодар оказался в числе пострадавших населенных пунктов.

Евгений Балицкий
Запорожская область
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.