Раскрыта связь проникнувшего в поместье Трампа мужчины с Эпштейном TMZ: пытавшийся проникнуть в дом Трампа мужчина был одержим делом Эпштейна

Мужчина, пытавшийся проникнуть на территорию поместья Мар-а-Лаго во Флориде с оружием, являлся сторонником президента США Дональда Трампа и был одержим материалами по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает TMZ. В сообщении от середины февраля Остин Такер Мартин написал своему коллеге, что после прочтения скандальных файлов осознал реальность зла.

Он предложил знакомому воспользоваться своим авторитетом и распространить информацию о содержимом досье Эпштейна и правительственных мерах в ответ на это. Мужчину тревожило, что проблема, по-видимому, остается незамеченной, а влиятельные лица не несут ответственности.

Мартин открыто заявлял о своей христианской вере и политических взглядах. По словам его окружения, он активно поддерживал Трампа и считал его решительным лидером. В конце прошлого года американец делился с коллегами своим разочарованием в экономической ситуации. Мужчина также пытался организовать профсоюз, но его идея не нашла поддержки среди коллег.

В ночь на 22 февраля у резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде произошла стрельба. Сотрудники Секретной службы ликвидировали 21-летнего мужчину, который проник на охраняемую территорию с оружием. На данный момент установлено, что у злоумышленника был дробовик и канистра с топливом.