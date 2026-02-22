Раскрыты жуткие подробности проникновения в имение Трампа

Зимняя Олимпиада — 2026
Проникший в резиденцию президента США Дональда Трампа мужчина столкнулся с заместителем шерифа и двумя агентами охраны, сообщил в эфире Fox News шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Охрана приказала злоумышленнику сложить оружие, однако он направил дробовик на правоохранителей и те открыли огонь.

Он (проникший на территорию — NEWS.ru.) опустил канистру, но направил дробовик на офицеров. Агенты и заместитель шерифа открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу, — отметил шериф.

Отмечается, что неизвестный белый мужчину зафиксировали у особняка президента во Флориде в 01:30 по местному времени (09:30 мск). К нему сразу же направились секретные агенты и шериф.

До этого стало известно о смерти известного астрофизика из Калифорнийского технологического института Карла Гриллмэйра. Он более 40 лет изучал галактики и планеты, располагающиеся от Земли на огромном расстоянии. Его застрелили на крыльце собственного дома в Калифорнии. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение.

Также финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года Луллет Джейн Рамило де Гусман застрелили на глазах у ее троих детей. Трагический инцидент произошел 13 февраля в городе Сан-Мануэль.

