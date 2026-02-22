ВСУ направили FPV-дроны на медпункт Богомаз: ВСУ ударили по ФАПу в Брянской области

ВСУ ударили по фельдшерско–акушерскому пункту в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Никто в результате происшествия не пострадал, повреждена только кровля. На месте работают оперативные и экстренные службы.

ВСУ атаковали FPV–дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар киевский режим нанес по фельдшерско-акушерскому пункту, — написал он.

В период с 14:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО над регионами России перехвачен 71 БПЛА. Большинство уничтожили над Брянской областью – 29. С 08:00 мск до 14:00 мск над Россией нейтрализованы 73 украинских дрона. Ночью силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников.

Тем временем ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины. Также военные атаковали энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ, уничтожили логистический центр, а также место хранения украинских БПЛА и комплектующих к ним. Кроме того, военные ликвидировали пункты временной дислокации формирований и наемников Киева в 144 районах.