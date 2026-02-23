Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 15:43

«Вполне возможно»: политолог о словах Ходжеса про мирную сделку до лета

Политолог Блохин: Россия и Украина могут заключить мирную сделку в 2026 году

Бен Ходжес Бен Ходжес Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press
Россия и Украина могут заключить мирную сделку в 2026 году, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что Украина не сможет вести боевые действия с Россией в условиях сокращения западного финансирования.

Вполне возможно, что в этом году будет заключено мирное соглашение. То есть пройдет еще несколько раундов переговоров, и Украина пойдет на эту сделку. Об этом недавно говорил и [спецпосланник президента США Стив] Уиткофф. И [американский лидер Дональд] Трамп тоже делал заявление, что чувствуются подвижки, и в реальности переговоры зашли куда дальше, чем они когда-либо заходили. У Украины нет выхода: в условиях сокращения западной помощи вести боевые действия с Россией на прежнем уровне не получится, ― объяснил Блохин.

Политолог также выразил сомнения, что в случае достижения компромисса Украина вряд ли откажется от провокаций и будет пытаться сорвать договоренности. По его мнению, украинские власти могут выйти из соглашения при приходе к власти в США противника Трампа.

Украина будет рассматривать эту сделку как временное перемирие, как затишье перед бурей ― в ожидании ухода Трампа. Я думаю, что мир не будет долгим, он будет хрупким. Я думаю, что будут провокации для срыва сделки, когда они увидят, что следующим президентом станет не сторонник Трампа, а какой-то противник, они выйдут из этого соглашения по щелчку пальцев, ― резюмировал Блохин.

Ранее экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Белый дом требует от Киева достижения мирных соглашений к лету, чтобы к 4 июля, когда празднуется День независимости Соединенных Штатов, можно было объявить о грандиозных бизнес-сделках с Россией. По его словам, давление на Киев не помогает разрешению кризиса.

Софья Якимова
С. Якимова
