Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:05

Песков раскрыл реакцию Кремля на мирный план США по Украине

Песков: Москва изучает мирный план США по урегулированию на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва анализирует предложения к мирному плану США по урегулированию конфликта на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российская сторона изучит документ и продолжит диалог с Вашингтоном.

Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg о якобы планах России внести корректировки в мирный план США по урегулированию украинского кризиса не соответствует действительности. Дипломат подчеркнула, что у американского агентства нет источников, близких к Кремлю.

До этого Bloomberg писал, что российская сторона якобы рассматривает мирный план Украины и США лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Источники агентства заявили, что Москва намерена «настаивать на существенных изменениях в последней версии» документа.

Владимир Путин
Россия
переговоры
США
Украина
