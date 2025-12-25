Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:05

Захарова отреагировала на статью Bloomberg о планах РФ изменить план США

Захарова назвала фейком статью Bloomberg о планах РФ изменить мирный план США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Публикация Bloomberg о якобы планах России внести корректировки в мирный план США по урегулированию украинского кризиса не соответствует действительности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что у американского агентства нет источников, близких к Кремлю.

Фейк. У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про «близость к Кремлю» — прикрытие фейка, — написала дипломат.

Ранее Bloomberg сообщило, что российская сторона якобы рассматривает мирный план Украины и США лишь как отправную точку для дальнейших переговоров. Источники агентства заявили, что Москва намерена «настаивать на существенных изменениях в последней версии» документа.

Тем временем депутат Госдумы Александр Толмачев охарактеризовал план по урегулированию украинского кризиса из 20 пунктов, предложенный Киевом, как очередной проект Зеленского и его зарубежных советников. Парламентарий также отметил нестыковки, связанные с документом.

