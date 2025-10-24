Киберэксперт рассказал, зачем злоумышленники взламывают российских знаменитостей

Злоумышленники взламывают аккаунты звезд в социальных сетях с целью получения выкупа или использования для мошеннических действий, рассказал LIFE.ru эксперт по информационной безопасности Лука Сафонов. Он считает, что жертв выбирают исходя из количества подписчиков.

На самом деле это не первый взлом, и до этих пострадавших звезд были другие пострадавшие. В целом жертв мошенники выбирают, я думаю, по количеству подписчиков и по легкости получения доступа к аккаунту, — рассказал Сафонов.

Эксперт уточнил, что процесс восстановления зависит от той или иной соцсети. По его словам, аккаунты, привязанные к другим социальным сетям, почте или телефону, можно вернуть через службу поддержки.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что простой пользователь частной Wi-Fi-сети вряд ли заинтересует злоумышленников, если он не является бизнесменом, политиком или знаменитостью. По его словам, не стоит бояться, что преступники подключатся к роутеру, чтобы анализировать трафик.