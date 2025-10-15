Раскрыто, чьи Wi-Fi-сети могут стать целью для киберпреступников

Простой пользователь частной Wi-Fi-сети вряд ли заинтересует злоумышленников, если он не является бизнесменом, политиком или знаменитостью, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Поэтому, по его словам, не стоит бояться, что преступники подключатся к роутеру, чтобы анализировать трафик.

Это экономически нецелесообразно. Преступники обычно работают по большим массивам данных и стараются таргетировать очень крупные выборки <…>. Если вы обычный добропорядочный гражданин, обыватель, то вероятность, что преступник пойдет на взлом вашего роутера, крайне мала, — отметил Мясоедов.

Что касается использования чужого Wi-Fi в качестве опосредованного узла для киберпреступлений, то и тут пользователям бояться нечего, отметил он. Во-первых, силовики способны найти реального исполнителя даже при таком сценарии. Во-вторых, злоумышленники вряд ли пойдут на это, поскольку есть методы проще.

Ранее старший преподаватель РТУ МИРЭА Глеб Деревлев призвал россиян не оставлять Wi-Fi-роутер без пароля. По его словам, отсутствие необходимого уровня защиты может стать причиной уголовного преследования. По его словам, злоумышленники могут подключиться к незащищенной сети и совершить с ее помощью преступление, тогда как ответственность за использование точки доступа несет ее владелец.