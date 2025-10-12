Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:06

Россиян предупредили об уголовном преследовании за открытый Wi-Fi

Эксперт из РТУ МИРЭА Деревлев: Wi-Fi без защиты может привести к уголовному делу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование Wi-Fi-роутера на даче без необходимого уровня защиты может стать причиной уголовного преследования, сообщил в разговоре с RT старший преподаватель РТУ МИРЭА Глеб Деревлев. По его словам, злоумышленники могут подключиться к незащищенной сети, чтобы совершить преступление.

Ответственность за использование точки доступа несет ее владелец. Это означает, что, если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие, <...> именно вы как абонент сети будете привлечены к ответственности за нарушения, — отметил собеседник.

Он порекомендовал пользователям создавать сложные пароли для защиты интернет-соединения и применять современный протокол шифрования WPA3. По словам эксперта, нужно регулярно проверять, какие устройства подключены к домашней сети. Деревлев также предостерег граждан от новой схемы мошенничества: злоумышленники используют специальные Wi-Fi-анализаторы, чтобы находить уязвимости в системах «умного дома» и получать доступ к сети.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что мошенники начали применять искусственный интеллект, чтобы проникать в группы в соцсетях с участниками СВО и получать доступ к их персональным данным. По его словам, злоумышленники действуют постепенно: добавляются в друзья, месяцами ведут переписку и лишь затем присылают сомнительные ссылки.

