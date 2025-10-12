ИИ помогает мошенникам обманывать близких бойцов СВО

Мошенники начали использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы проникать в группы в соцсетях с участниками СВО и обманывать их, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В беседе с ТАСС он отметил, что таким образом преступники получают доступ к персональным данным.

Важно понимать, что мошенники зачастую действуют медленно и методично: сначала они добавляются в друзья в соцсетях, ведут длительное общение с потенциальной жертвой и лишь спустя месяцы присылают ссылку на поддельный ресурс, — сказал Машаров.

Эксперт призвал не общаться с теми, кто представляется сотрудниками Социального фонда России, фонда «Защитники Отечества», военкоматов или Минобороны, блокировать подозрительных пользователей, которые добавляются в друзья и начинают диалог, а также не подтверждать свои данные в телефонных разговорах. Машаров напомнил, что поиск пропавшего родственника-военнослужащего не должен сопровождаться переходом по подозрительным ссылкам.

Ранее технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для автоматической генерации фишингового контента, например сайтов, страниц и писем. По его словам, ИИ быстро обучается новым вещам, и аферистам это выгодно.