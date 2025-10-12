Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 09:26

ИИ помогает мошенникам обманывать близких бойцов СВО

Эксперт Машаров: мошенники используют ИИ для обмана семей участников СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы проникать в группы в соцсетях с участниками СВО и обманывать их, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В беседе с ТАСС он отметил, что таким образом преступники получают доступ к персональным данным.

Важно понимать, что мошенники зачастую действуют медленно и методично: сначала они добавляются в друзья в соцсетях, ведут длительное общение с потенциальной жертвой и лишь спустя месяцы присылают ссылку на поддельный ресурс, — сказал Машаров.

Эксперт призвал не общаться с теми, кто представляется сотрудниками Социального фонда России, фонда «Защитники Отечества», военкоматов или Минобороны, блокировать подозрительных пользователей, которые добавляются в друзья и начинают диалог, а также не подтверждать свои данные в телефонных разговорах. Машаров напомнил, что поиск пропавшего родственника-военнослужащего не должен сопровождаться переходом по подозрительным ссылкам.

Ранее технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для автоматической генерации фишингового контента, например сайтов, страниц и писем. По его словам, ИИ быстро обучается новым вещам, и аферистам это выгодно.

мошенники
происшествия
СВО
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.