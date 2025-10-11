Стало известно, как кибермошенники чаще всего используют ИИ Kaspersky: киберпреступники используют ИИ для создания фишингового контента

Мошенники все чаще используют искусственный интеллект для автоматической генерации фишингового контента, например сайтов, страниц и писем, заявил в беседе с РИА Новости технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. По его словам, ИИ быстро обучается новым вещам, и аферистам это выгодно.

Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта, — подчеркнул собеседник издания.

В то же время Иванов раскрыл и другую сторону применения искусственного интеллекта. Он отметил, что специалисты по информационной безопасности используют нейросеть в том числе для распознавания фишинговых страниц. Так, технология оптического распознавания символов позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых ресурсах, резюмировал эксперт.

