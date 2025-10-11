Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 15:22

Стало известно, как кибермошенники чаще всего используют ИИ

Kaspersky: киберпреступники используют ИИ для создания фишингового контента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все чаще используют искусственный интеллект для автоматической генерации фишингового контента, например сайтов, страниц и писем, заявил в беседе с РИА Новости технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. По его словам, ИИ быстро обучается новым вещам, и аферистам это выгодно.

Злоумышленники применяют искусственный интеллект, например, для автоматической генерации фишинговых страниц, сайтов. Сейчас атакующим проще создавать фишинговый контент с помощью искусственного интеллекта, — подчеркнул собеседник издания.

В то же время Иванов раскрыл и другую сторону применения искусственного интеллекта. Он отметил, что специалисты по информационной безопасности используют нейросеть в том числе для распознавания фишинговых страниц. Так, технология оптического распознавания символов позволяет обнаруживать вредоносный текст, спрятанный внутри изображений на фишинговых ресурсах, резюмировал эксперт.

Ранее доктор психологических наук Николай Козлов заявил, что мошенников можно идентифицировать по специфической манере речи или использованию определенных словесных конструкций. Маркерами того, что человек говорит со злоумышленником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие.

мошенники
искусственный интеллект
аферисты
киберугрозы
