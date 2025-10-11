«Че прешь?»: психолог озвучил особые «голосовые» признаки мошенников

Телефонных мошенников можно идентифицировать по специфической манере речи или использованию определенных словесных конструкций, заявил в беседе с РИА Новости доктор психологических наук Николай Козлов. Внимательность и обращение к деталям позволяют гражданам своевременно распознать потенциально опасный звонок.

При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие, — рассказал он.

Психолог также указал на важность критического восприятия звонков с незнакомых номеров, поскольку большинство таких контактов инициируются мошенниками. Козлов рекомендовал гражданам проявлять особую бдительность при обсуждении финансовых вопросов по телефону.

В случае возникновения любых сомнений относительно легитимности разговора с, например, «сотрудником банка» следует лично обратиться в отделение финорганизации или воспользоваться официальным банковским приложением для проверки информации. Соблюдение этих простых правил поможет избежать финансовых потерь и защитить личные данные от злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске 81-летняя местная жительница второй раз за год стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры. Первый раз женщина перевела аферистам 600 тыс. рублей.