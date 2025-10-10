Телефонные мошенники дважды за год обманули одну и ту же пенсионерку

В Благовещенске 81-летняя местная жительница второй раз за год стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Первый раз женщина перевела аферистам 600 тыс. рублей.

После совершения в отношении нее первого преступления неизвестные люди продолжили атаковать ее с разных абонентских номеров, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, неизвестный убедил пенсионерку в необходимости фиктивно продать квартиру для «выявления мошенников в сфере недвижимости». Женщина заключила предварительный договор на продажу жилья почти за 3,6 млн рублей, получила деньги на карту, но затем по требованию злоумышленника сняла всю сумму и передала на улице незнакомой курьеру-девушке.

Передача денег, согласно показаниям потерпевшей, прошла с использованием кодового слова «отчизна». В настоящее время устанавливается личность курьера, это была девушка славянской внешности, около 25 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, с русыми волосами ниже плеч. Она была одета в темно-зеленый свитер с воротником, белую футболку и черные штаны. По одной из версий, она тоже могла стать жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга лишилась купленной у пенсионерки квартиры после того, как вложила в ее ремонт все свои сбережения, включая средства от продажи собственного жилья и кредитные деньги. Суд удовлетворил иск прежней хозяйки, которая утверждала, что стала жертвой мошенников, несмотря на заключение экспертов о ее добровольных действиях при совершении сделки.