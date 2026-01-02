Тихая охота в лесу закончилась для украинца ТЦК и пленом Боец ВСУ Литкин рассказал, что его мобилизовали по дороге за грибами

Боец ВСУ Владимир Литкин, попавший в плен под Красноармейском, рассказал, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), когда пошел в лес за грибами. По его словам, которые передает ТАСС, он не хочет возвращаться на Украину, потому что власти страны посылают граждан на верную смерть.

Вышел из дома за грибами сходить, и через метров 200 меня забрали в патрульную, отвезли в ТЦК, — рассказал пленный.

По словам Литкина, боевая подготовка в ВСУ носила условный характер, а командование запугивало и штрафовало военнослужащих за любую провинность. Он рассказал, что пока находился в 32-й бригаде после учебки, существовала практика, согласно которой первый случай нарушения, связанный с алкоголем, карался штрафом в 17 тыс. гривен (31 тыс. рублей), а второй — в 100 тыс. гривен (185 тыс. рублей). Также, по его словам, там говорили, что если военнослужащие не будут слушаться и учиться, то их сразу отправят на передовую.

Ранее пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко рассказал, что военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме. По его словам, никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром.