Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 10:12

Тихая охота в лесу закончилась для украинца ТЦК и пленом

Боец ВСУ Литкин рассказал, что его мобилизовали по дороге за грибами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Боец ВСУ Владимир Литкин, попавший в плен под Красноармейском, рассказал, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), когда пошел в лес за грибами. По его словам, которые передает ТАСС, он не хочет возвращаться на Украину, потому что власти страны посылают граждан на верную смерть.

Вышел из дома за грибами сходить, и через метров 200 меня забрали в патрульную, отвезли в ТЦК, — рассказал пленный.

По словам Литкина, боевая подготовка в ВСУ носила условный характер, а командование запугивало и штрафовало военнослужащих за любую провинность. Он рассказал, что пока находился в 32-й бригаде после учебки, существовала практика, согласно которой первый случай нарушения, связанный с алкоголем, карался штрафом в 17 тыс. гривен (31 тыс. рублей), а второй — в 100 тыс. гривен (185 тыс. рублей). Также, по его словам, там говорили, что если военнослужащие не будут слушаться и учиться, то их сразу отправят на передовую.

Ранее пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко рассказал, что военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме. По его словам, никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром.

ВСУ
пленные
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не пьешь на корпоративе: как спастись от пьяных агрессоров и липучек
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
«Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей в первый день проката
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа
Психолог объяснила, почему людям периодически необходимей «часы тишины»
Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками на Новый год
Магнитные бури сегодня, 2 января: что завтра, сильная усталость, тошнота
В Роскачестве назвали две самые проблемные категории товаров
Почему не работает WhatsApp 2 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Сейчас важнее»: Норвегия оценила приоритетность поддержки Украины
Актер Гордин принял тяжелое решение после семейной трагедии
Голова в серванте, кастрация судьи, душитель-балалаечник: ужасы 2025 года
«Бедные»: спецпредставитель Путина высказался о жителях Европы
Появились кадры погони самолета ВСУ Як-52 за БПЛА «Герань» в Одессе
Розовые шевроны с нацисткой символикой начали продавать на Украине
Стало известно, где в России платят больше 400 тыс. рублей в месяц
«Абсолютное невежество»: раскрыто, как Трамп принял Зеленского во Флориде
«Раскрою тайну»: эзотерик озвучил, когда на самом деле приходит Новый год
На Западе удивились новогоднему обращению Зеленского
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.