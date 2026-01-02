Антипохмельный суп: рецепт для легкого утра после веселого застолья

Антипохмельный суп с брокколи — отличный способ быстро прийти в себя после веселого праздника. Этот легкий и полезный суп наполнит организм витаминами и поможет избавиться от токсинов.

Для приготовления понадобится: 300 г брокколи, 2 средние картофелины (около 200 г), 1 морковь, 1 маленькая луковица и 1 литр воды. Лук мелко порежьте и обжарьте на 1 ст. л. растительного масла до золотистого цвета. Затем положите нарезанную картошку и морковку, залейте водой и вскипятите. Варите 15 минут, после чего добавьте брокколи и готовьте еще 10 минут до мягкости овощей. По желанию приправьте солью и перцем.

Такой антипохмельный суп быстро восстановит силы и поможет почувствовать себя лучше уже с утра после торжества.

