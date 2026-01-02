Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:11

Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье

Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Антипохмельный суп с цветной капустой поможет быстро взбодриться после веселой ночи. Этот нежный и легкий суп восполнит силы и подарит ощущение свежести. Готовится он просто и быстро, так что это идеальный способ позаботиться о себе утром.

Для приготовления понадобятся: цветная капуста — 300 г, картошка — 200 г, морковка — 100 г, луковица репчатая — 1 шт., овощной бульон — 1 л, соль — по вкусу, зелень (петрушка, укроп) — по желанию. Овощи нарезать и отварить в бульоне до мягкости, затем немного пробить блендером для пюреобразной консистенции. Посолить и добавить зелень перед подачей.

Этот антипохмельный суп не только восстанавливает водно-солевой баланс, но и легко усваивается, поддерживая организм после нагрузок. Быстро, вкусно и полезно — отличный выбор для зарядки на весь день.

Если хотите, добавьте специи: экспериментируйте для создания своего идеального антипохмельного супа!

Ранее мы поделились рецептом салата сельдь под шубой с сейтаном.

Читайте также
Антипохмельный суп: рецепт для легкого утра после веселого застолья
Семья и жизнь
Антипохмельный суп: рецепт для легкого утра после веселого застолья
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Семья и жизнь
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Семья и жизнь
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Финики, грецкий орех и сливочный крем — собираю торт «Рождественская звезда». Богатый вкус, сияющий на праздничном столе
Общество
Финики, грецкий орех и сливочный крем — собираю торт «Рождественская звезда». Богатый вкус, сияющий на праздничном столе
Свекла по-корейски — яркая закуска к ужину или праздничному столу: нежнее корейской моркови
Общество
Свекла по-корейски — яркая закуска к ужину или праздничному столу: нежнее корейской моркови
супы
средство от похмелья
антипохмелье
овощи
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 января: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.