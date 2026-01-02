Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье

Антипохмельный суп с цветной капустой поможет быстро взбодриться после веселой ночи. Этот нежный и легкий суп восполнит силы и подарит ощущение свежести. Готовится он просто и быстро, так что это идеальный способ позаботиться о себе утром.

Для приготовления понадобятся: цветная капуста — 300 г, картошка — 200 г, морковка — 100 г, луковица репчатая — 1 шт., овощной бульон — 1 л, соль — по вкусу, зелень (петрушка, укроп) — по желанию. Овощи нарезать и отварить в бульоне до мягкости, затем немного пробить блендером для пюреобразной консистенции. Посолить и добавить зелень перед подачей.

Этот антипохмельный суп не только восстанавливает водно-солевой баланс, но и легко усваивается, поддерживая организм после нагрузок. Быстро, вкусно и полезно — отличный выбор для зарядки на весь день.

Если хотите, добавьте специи: экспериментируйте для создания своего идеального антипохмельного супа!

