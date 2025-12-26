Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке

Разогрейте духовку до 220 °C. Крупный кочан цветной капусты натрите на терке для корейской моркови или измельчите в кухонном процессоре до состояния пушистого фарша. Важно отжать массу от лишней влаги через марлю. Смешайте ее с двумя взбитыми яйцами, 100 г тертого выдержанного чеддера, щепоткой мускатного ореха и солью. Утрамбуйте смесь в форму для кекса или небольшую круглую форму, создав плотную основу. Запекайте 20 минут. Достаньте и смажьте верх томатным песто, затем покройте смесью панировочных сухарей, дробленых фисташек и еще 50 г чеддера. Сбрызните маслом. Верните в духовку на 10–15 минут до карамелизации. Подавайте остывшим, нарезанным ломтями.

